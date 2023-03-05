Костюничев Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти06.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плётова Нина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.1942