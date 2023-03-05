Костюничев Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюничев Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

06.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Зимин Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плётова Нина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.1942
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