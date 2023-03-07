Надеждина (Борисоглебская) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1893
Дата смерти22.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893
Рождение ребёнка
1920
Сын: Надеждин Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович
Поим
Рождение ребёнка
14.09.1922
Сын: Надеждин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1925
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович
Рождение ребёнка
22.01.1927
Сын: Надеждин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1930
Сын: Надеждин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович
Смерть
22.11.1974
Похороны
Неизвестно
село Ромашково (Немчиновка)