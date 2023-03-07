Надеждина (Борисоглебская) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждина (Борисоглебская) Елена Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.02.1893

Дата смерти

22.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893

Отец: Борисоглебский Сергей Алексеевич

Мать: Борисоглебская Анастасия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1920

Сын: Надеждин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович

Поим
Рождение ребёнка
14.09.1922

Сын: Надеждин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1925

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович

Рождение ребёнка
22.01.1927

Сын: Надеждин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1930

Сын: Надеждин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Надеждин Василий Федорович

Смерть
22.11.1974
Похороны
Неизвестно
село Ромашково (Немчиновка)
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