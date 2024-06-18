Борисовский Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Борисовская Наталия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1998
Дочь: Борисовская Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Борисовская Наталия Николаевна