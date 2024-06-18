Борисовский Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисовский Евгений

Борисовский Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Борисовская Наталия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовская Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1998

Дочь: Борисовская Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Борисовская Наталия Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.