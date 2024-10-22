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Еркоев Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1930

Отец: Еркоев Григорий Михайлович

Мать: Еркоева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1955

Сын: Еркоев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.05.1960

Дочь: Морозова (Еркоева) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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