Еркоев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1930
Отец: Еркоев Григорий Михайлович
Мать: Еркоева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1955
Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
24.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.05.1960
Дочь: Морозова (Еркоева) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Еркоева (Власова) Клавдия Васильевна
Смерть
Неизвестно