Канавиньш Гунарс Петрович
Место рождения
Дата рождения26.05.1929
Дата смерти26.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.03.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Майга Чаинского района Томской области
Рождение ребёнка
07.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Майга Чаинского района Томской области
Смерть
26.11.1992
Большая Саровка, Колпашевский муниципальный район, Томская область