Канавиньш Гунарс Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канавиньш Гунарс Петрович

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Место рождения

Галгауска, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

26.05.1929

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Галгауска, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads
Бракосочетание
20.03.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Майга Чаинского района Томской области
Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Майга Чаинского района Томской области
Смерть
26.11.1992
Большая Саровка, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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