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Манелюк Павел Геннадьевич
Манелюк Павел Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1990
Пол
Мужской
Отец
Манелюк Геннадий Афанасьевич
Мать
Изместьева Светлана Александровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1990
Отец:
Манелюк Геннадий Афанасьевич
Мать:
Изместьева Светлана Александровна
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