di Savoia Tomasso III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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di Savoia Tomasso III

Место рождения

of

Дата рождения

25.08.1248

Дата смерти

16.05.1282

Пол

Мужской

Отец

1199 г.р.

Мать

Около 1230 г.р.

Жена

Около 1255 г.р.

Дети

Около 1263 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1248

Отец: Of Savoy Thomas

Мать: Di Savoia Beatrice

of
Рождение ребёнка
Около 1263

Сын: Di Savoia Filippo

Мать ребёнка: De Bourgogne Guyotte

Italy
Бракосочетание
?.05.1274

Жена: De Bourgogne Guyotte

Работа или профессия
Неизвестно
Count of Maurienne, Comte de Piemonte 1259-82 Prince de Andravida
Смерть
16.05.1282
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