di Savoia Tomasso III
Место рожденияof
Дата рождения25.08.1248
Дата смерти16.05.1282
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1248
Отец: Of Savoy Thomas
Мать: Di Savoia Beatrice
of
Рождение ребёнка
Около 1263
Сын: Di Savoia Filippo
Мать ребёнка: De Bourgogne Guyotte
Italy
Бракосочетание
?.05.1274
Жена: De Bourgogne Guyotte
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Maurienne, Comte de Piemonte 1259-82 Prince de Andravida
Смерть
16.05.1282