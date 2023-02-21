Галиева маугида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева назлия кандегалимовна
Отец ребёнка: Галиев кандегалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев рашид кандегалимович
Отец ребёнка: Галиев кандегалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев флюр кандегалимович
Отец ребёнка: Галиев кандегалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев габис кандегалимович
Отец ребёнка: Галиев кандегалим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Фанус Кандегалимович
Отец ребёнка: Галиев кандегалим
Смерть
Неизвестно