Шакирзянов Габделхай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Габделхай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Шакирзянов Ильдар

Мать ребёнка: Шакирзянова ?

Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирзянова ?

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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