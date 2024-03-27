Шакирзянов Габделхай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Шакирзянов Ильдар
Мать ребёнка: Шакирзянова ?
Рождение ребёнка
14.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирзянова ?
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно