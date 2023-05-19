Коптяева (Никитинская) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Никитинская) Александра Илларионовна

Место рождения

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.03.1896

Дата смерти

10.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896

Отец: Никитинский Илларион

Мать: Никитинская ?

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Коптяев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Коптяев Перфирий

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Коптяев Евгений

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Коптяев Александр Федорович

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Россия
Смерть
10.08.1986
Похороны
Неизвестно
Богдановская
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