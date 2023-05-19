Коптяева (Никитинская) Александра Илларионовна
Место рождения
Дата рождения30.03.1896
Дата смерти10.08.1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896
Отец: Никитинский Илларион
Мать: Никитинская ?
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.08.1921
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1924
Сын: Коптяев Перфирий
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Коптяев Евгений
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Коптяев Александр Федорович
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Россия
Смерть
10.08.1986
Похороны
Неизвестно
Богдановская