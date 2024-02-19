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Thiessen Gerhard

Место рождения

Einlage, Chortitza, Ukraine, Russia

Дата рождения

05.02.1856

Дата смерти

?.11.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1876

Жена: Thiessen (Klassen) Katharina D.

Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: (Thiessen) Helena

Мать ребёнка: Thiessen (Klassen) Katharina D.

Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Thiessen Dietrich G.

Мать ребёнка: Thiessen (Klassen) Katharina D.

Смерть
?.11.1915

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