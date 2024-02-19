Thiessen Gerhard
Место рожденияEinlage, Chortitza, Ukraine, Russia
Дата рождения05.02.1856
Дата смерти?.11.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1876
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: (Thiessen) Helena
Мать ребёнка: Thiessen (Klassen) Katharina D.
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Thiessen Dietrich G.
Мать ребёнка: Thiessen (Klassen) Katharina D.
Смерть
?.11.1915