Коваленко Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1922
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
02.06.1947
Сын: Коваленко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Коваленко Мифодий Николаевич
Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Коваленко Мифодий Николаевич
Смерть
Неизвестно