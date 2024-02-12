Коваленко Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1922

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1947

Сын: Коваленко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Коваленко Мифодий Николаевич

Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Коваленко Мифодий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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