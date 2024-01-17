Головин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Андрей Егорович ( Погиб)
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Тимофей Егорович ( Погиб )
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Сергей Егорович ( Погиб )
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Рождение ребёнка
?.04.1904
Дочь: Муравьева (Головина) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Головина Екатерина
Смерть
Неизвестно