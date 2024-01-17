Головин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Андрей Егорович ( Погиб)

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Иван Егорович

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Тимофей Егорович ( Погиб )

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Сергей Егорович ( Погиб )

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
?.04.1904

Дочь: Муравьева (Головина) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Смерть
Неизвестно

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