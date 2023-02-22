Рекшинская (Храмова) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Храмова) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Сормово

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Сормово
Работа или профессия
С 1941 по 1947
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
конструктор
Образование
По 1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
высшее
Бракосочетание
1946

Муж: Рекшинский Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
03.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Семёнович

Работа или профессия
С 1949 по 1976
Красное Сормово
конструктор
Рождение ребёнка
27.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно
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