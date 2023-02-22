Рекшинская (Храмова) Вера Фёдоровна
Место рожденияСормово
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Сормово
Работа или профессия
С 1941 по 1947
конструктор
Образование
По 1941
высшее
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
03.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Семёнович
Работа или профессия
С 1949 по 1976
Красное Сормово
конструктор
Рождение ребёнка
27.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Семёнович
Смерть
Неизвестно