Миллер Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927
Отец: Миллер Михаил Елисеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миллер Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миллер Валентина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно