Миллер Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер Леонид Михайлович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

11.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927

Отец: Миллер Михаил Елисеев

Мать: ?

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миллер Валентина Дмитриевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миллер Валентина Дмитриевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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