(Зубова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельникова Борис Семенович

Отец ребёнка: Мельникова Семен Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Семенович

Отец ребёнка: Мельникова Семен Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Мельникова Семен Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Мельникова Семен Константинович

Смерть
Неизвестно