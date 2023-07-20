Чернышёв Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Потоцкая Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Чернышёва Нина Ивановна
Чепищево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорученкова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Чернышёва Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно