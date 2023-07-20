Чернышёв Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Потоцкая Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Чернышёва Нина Ивановна

Чепищево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорученкова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Чернышёва Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно