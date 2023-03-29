Ермилова (Голованова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Голованова) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1950
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилов Яков Васильевич

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилов Яков Васильевич

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилов Яков Васильевич

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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