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Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оранский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Оранская) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Меньшиков (Оранская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Оранский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Оранский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Оранский Димитрий Николаевич

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

Рождение ребёнка
19.08.1827

Дочь: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович

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