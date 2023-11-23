Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Оранская) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Меньшиков (Оранская) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Оранский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Оранский Димитрий Николаевич
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович
Рождение ребёнка
19.08.1827
Дочь: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Отец ребёнка: Оранский Николай Диомидович