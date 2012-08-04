Авакова Сандра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвакова Сандра

Авакова Сандра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2012

Отец: Аваков Эмиль

Мать: не указана