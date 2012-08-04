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Авакова Сандра
Авакова Сандра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.2012
Пол
Женский
Отец
Аваков Эмиль
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2012
Отец:
Аваков Эмиль
Мать: не указана
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