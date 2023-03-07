Зуева (Бакшурова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Зуева Анна Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зуев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зуев Николай Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зуева Глафира Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зуева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зуев Александр Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно