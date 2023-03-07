Зуева (Бакшурова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Бакшурова) Александра Михайловна

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Зуева Анна Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зуев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зуев Николай Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зуева Глафира Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зуева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зуев Александр Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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