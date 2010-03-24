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Никифорова Полина Артемовна
Никифорова Полина Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.2010
Пол
Женский
Отец
Никифоров Артем Николаевич
1990 г.р.
Мать
Никифорова (Хакимова) Алиса Алмазовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2010
Отец:
Никифоров Артем Николаевич
Мать:
Никифорова Алиса Алмазовна
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