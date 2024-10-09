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Шитенкова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

примерно Ефимов Василий Григорьевич и жена его Матрена Григорьевна - крестные 1896 г. https://yandex.ru/archive/catalog/3b79267a-310f-4675-b501-6a00f9b2e094/58?center=3447+3690
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитенков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.

Сын: Ефимов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Родился в семье Шитенковых. В метрической книге отец - "Василий Григорьевич Шетенков" ф.166 оп.1 д.40
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ефимов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич

примерно
Рождение ребёнка
28.05.1886 ст.

Дочь: (Ефимова) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Дочь Феодосия Ефимова Василия и жены его Матрены Григорьева 1886 г. https://yandex.ru/archive/catalog/9d1e1091-a649-403c-8df2-0f1691bcbee0/192?center=2085+2166
Смерть
Неизвестно

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