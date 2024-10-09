Шитенкова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
примерно Ефимов Василий Григорьевич и жена его Матрена Григорьевна - крестные 1896 г. https://yandex.ru/archive/catalog/3b79267a-310f-4675-b501-6a00f9b2e094/58?center=3447+3690
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич
Родился в семье Шитенковых. В метрической книге отец - "Василий Григорьевич Шетенков" ф.166 оп.1 д.40
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ефимов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич
примерно
Рождение ребёнка
28.05.1886 ст.
Дочь: (Ефимова) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Шитенков Василий Григорьевич
Дочь Феодосия Ефимова Василия и жены его Матрены Григорьева 1886 г. https://yandex.ru/archive/catalog/9d1e1091-a649-403c-8df2-0f1691bcbee0/192?center=2085+2166
Смерть
Неизвестно