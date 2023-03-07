Савидова (Костюхина) Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савидова (Костюхина) Домна Николаевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Савидов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Савидов Василий Ефимович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Савидов Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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