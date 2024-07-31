Кухтинов Никита
Место рожденияКорекозево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухтинов Феодосий
Мать: Кухтинова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Дмитрий
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кухтинова) Прасковья
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
28.10.1882
Дочь: (Кухтинова) Анастасия
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1887
Сын: Кухтинов Козьма
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Смерть
Неизвестно