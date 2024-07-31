Кухтинов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинов Никита

Место рождения

Корекозево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтинов Феодосий

Мать: Кухтинова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Дмитрий

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кухтинова) Прасковья

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
28.10.1882

Дочь: (Кухтинова) Анастасия

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Кухтинов Козьма

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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