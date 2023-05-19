Тимофей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Максимов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Анисья Алексеева

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1894

Сын: Адриан Тимофеев

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иоаким

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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