Тимофей Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1893
Жена: Анисья Алексеева
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
25.08.1894
Сын: Адриан Тимофеев
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иоаким
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно