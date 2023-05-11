Зый Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зый Агей Ефимович
Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зый Евтух Ефимович
Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна
Бракосочетание
1853
Смерть
Неизвестно