Зый Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зый Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зый Агей Ефимович

Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна

Чернова, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зый Евтух Ефимович

Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна

Чернова, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1853

Жена: Зый / Мартынович Софья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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