Просковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: (Яковлева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1894
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: (Яковлева) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Яковлев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Яковлев Христофор Яковлевич
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1904
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: (Яковлева) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яковлев Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно