Острый Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстрый Василий

Острый Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Острый Николай Васильевич

Мать ребёнка: Острая Нина Романовна

Претория, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Острый Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Острая Нина Романовна

Претория, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Острая Нина Романовна

Место жительства
Неизвестно
Претория, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close