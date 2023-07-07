Ложкова (Никулина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкова (Никулина) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1967

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.07.1977

Сын: Никулин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Афанасьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург