Ложкова (Никулина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1967
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.07.1977
Сын: Никулин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Афанасьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург