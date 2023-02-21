Савин Никита Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Савин Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Савин Федул Никитин
Мать ребёнка: Савина Васса
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Савин Осип Никитин
Мать ребёнка: Савина Васса
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Савина Васса
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Савина Васса
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Савина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Васса
Работа или профессия
Неизвестно
сапожное и кожевенное мастерство
Смерть
Неизвестно