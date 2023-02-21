Савин Никита Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Никита Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Савин Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Савин Федул Никитин

Мать ребёнка: Савина Васса

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Савин Осип Никитин

Мать ребёнка: Савина Васса

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Савина Васса

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Савин Герасим Никитин

Мать ребёнка: Савина Васса

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Савин Алексей Никитин

Мать ребёнка: Савина Васса

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Васса

Работа или профессия
Неизвестно
сапожное и кожевенное мастерство
Смерть
Неизвестно
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