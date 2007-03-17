Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1941
Дата смерти17.03.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1941
Отец: Койгароцев Андрей
Рождение ребёнка
10.01.1960
Дочь: Басаргина Алла Генадевна
Отец ребёнка: Басаргин Генадий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1973
Дочь: Басаргина Наталья Генадевна
Отец ребёнка: Басаргин Генадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2007