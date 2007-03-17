Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1941

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1941

Отец: Койгароцев Андрей

Мать: Астаева Онисия Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1960

Дочь: Басаргина Алла Генадевна

Отец ребёнка: Басаргин Генадий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1973

Дочь: Басаргина Наталья Генадевна

Отец ребёнка: Басаргин Генадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басаргин Генадий Иванович

Смерть
17.03.2007