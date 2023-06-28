Минец Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960
Отец: Дейнеко Василий Феодосьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1985
Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1995
Дочь: Минец Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.07.?
Сын: Минец Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно