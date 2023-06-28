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Минец Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960

Отец: Дейнеко Василий Феодосьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1985

Сын: Минец Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1995

Дочь: Минец Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович

Рождение ребёнка
02.07.?

Сын: Минец Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Минец Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минец Сергей Иванович