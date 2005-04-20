Бурлаченко Матвей Семенович
Место рождения
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти20.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Бракосочетание
23.01.1949
Онуфриево, Истра, Московская область
Онуфриевский сельсовет Ново-Петровского района Моск обл
Рождение ребёнка
15.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Борисовна
Сафониха, Рузский, Московская область
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Развод
04.05.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.04.2005
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Рак пищевода | Рязанская обл., Сапожковский район, рабочий поселок Сапожок (Сапожковская районная больница Рязанской области)