Бурлаченко Матвей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаченко Матвей Семенович

Место рождения

Каменское, Одеська область

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

20.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Бурлаченко Симеон Сильвестров

Мать: Бурлаченко Агафья Федотовна

Каменское, Одеська область
Бракосочетание
23.01.1949

Жена: Голованова Екатерина Борисовна

Онуфриево, Истра, Московская область
Онуфриевский сельсовет Ново-Петровского района Моск обл
Рождение ребёнка
15.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Борисовна

Сафониха, Рузский, Московская область
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Развод
04.05.1958

Жена: Голованова Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.04.2005
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Рак пищевода | Рязанская обл., Сапожковский район, рабочий поселок Сапожок (Сапожковская районная больница Рязанской области)
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