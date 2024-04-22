Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов

Место рождения

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Абдулкаюм Абдулвалиев

Мать: не указана

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Резяпова Хуснухаят Халилуллина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Бикбулатов Халилуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Халилуллина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бикбулатов Халилуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Бикбулатов Халилуллин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикбулатова ?

Смерть
Неизвестно
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