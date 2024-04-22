Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Абдулкаюм Абдулвалиев
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Резяпова Хуснухаят Халилуллина
Рождение ребёнка
Около 1884
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Халилуллина
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
Около 1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикбулатова ?
Смерть
Неизвестно