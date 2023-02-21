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Михайлов Арсентий Харлампьевич
Михайлов Арсентий Харлампьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Харлампий Петрович
1900 г.р.
Мать
Михайлова (Палова) Пелагея Яковлевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Михайлов Харлампий Петрович
Мать:
Михайлова Пелагея Яковлевна
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