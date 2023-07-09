Насевич Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насевич Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Насевич Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насевич Марина Михайловна
Отец ребёнка: Насевич Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно