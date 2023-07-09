Насевич Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насевич Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насевич Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Насевич Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насевич Марина Михайловна

Отец ребёнка: Насевич Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насевич Михаил Николаевич