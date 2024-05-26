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Максимишина Галина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимишин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.2006

Сын: Максимишин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
12.12.2009

Дочь: Максимишина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
28.08.2017

Сын: Максимишин Артем Алексеевич

Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
20.05.2020

Дочь: Максимишина Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович

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