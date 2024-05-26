Максимишина Галина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.2006
Сын: Максимишин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
12.12.2009
Дочь: Максимишина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.08.2017
Сын: Максимишин Артем Алексеевич
Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
20.05.2020
Дочь: Максимишина Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: Максимишин Алексей Владимирович