Гранкин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.12.1921
Дата смерти25.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
25.03.1988
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область