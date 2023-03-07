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Гранкин Александр Фёдорович

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

02.12.1921

Дата смерти

25.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
25.03.1988
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
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