Софронова Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронова Ирина Семеновна

Софронова Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1883

Муж: не указан

Унтер-офицер 88-го Петровского пехотного полка Иван Варфоломеев. Умер до 1884.
Бракосочетание
16.09.1884 ст.

Муж: Софронов Евгений Михайлович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Для обоих супругов это второй брак. Свидетели: Георгий Михайлович Софронов, Ефим Михайлович Софронов, Влас Петрович - все из Леднево. Санкт-Петербургский мещанин Александр Петрович Нестеров.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close