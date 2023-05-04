Софронова Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1883
Муж: не указан
Унтер-офицер 88-го Петровского пехотного полка Иван Варфоломеев. Умер до 1884.
Бракосочетание
16.09.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Для обоих супругов это второй брак. Свидетели: Георгий Михайлович Софронов, Ефим Михайлович Софронов, Влас Петрович - все из Леднево. Санкт-Петербургский мещанин Александр Петрович Нестеров.
Смерть
Неизвестно