Лыкошина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина N. Васильевна

Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина N. Васильевна

Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Богдан Васильевич

Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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