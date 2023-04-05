Лыкошина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина N. Васильевна
Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина N. Васильевна
Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Богдан Васильевич
Отец ребёнка: Лыкошин Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно