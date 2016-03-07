Спиридонова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1930

Дата смерти

07.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1951

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович

Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1956

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович

Рождение ребёнка
06.03.1964

Сын: Братков Николай Павлович

Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович

Смерть
07.03.2016

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