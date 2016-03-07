Спиридонова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1930
Дата смерти07.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1956
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович
Рождение ребёнка
06.03.1964
Отец ребёнка: Братков Павел Филиппович
Смерть
07.03.2016