Сотников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников Никита Отец Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Людмила

Смерть
Неизвестно
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