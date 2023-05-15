Данилова (Хабарова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940
Бракосочетание
28.01.1961
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1961
Сын: Данилов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Данилов Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
24.02.1962
Сын: Данилов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Данилов Валентин Алексеевич