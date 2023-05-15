Данилова (Хабарова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Хабарова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940

Отец: Хабаров Петр Ефимович

Мать: Хабарова Парасковья Алексеевна

Бракосочетание
28.01.1961

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1961

Сын: Данилов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Данилов Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
24.02.1962

Сын: Данилов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Данилов Валентин Алексеевич

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