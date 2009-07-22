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Чаусов Максим Евгеньевич
Чаусов Максим Евгеньевич
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
22.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Чаусов Евгений Викторович
1975 г.р.
Мать
Чаусова (Куштанок) Светлана Кимчериевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2009
Отец:
Чаусов Евгений Викторович
Мать:
Чаусова Светлана Кимчериевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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