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(Кондрашова) Мария Никифоровна

Место рождения

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Никифор Николаевич

Мать: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно