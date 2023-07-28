(Кондрашова) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Никифор Николаевич
Мать: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
06.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно