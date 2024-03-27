(Суюндукова) Бадигуль 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суюндукова) Бадигуль 2 Жена

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бараманеева) Кавсария

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Рождение ребёнка
1819

Сын: Барамалеев Тимирбулат

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Рождение ребёнка
07.01.1822

Сын: Барамалиев Асфендиар

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бараманеев Мухаметжан

Отец ребёнка: Маметов Баромалей

Смерть
Неизвестно

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