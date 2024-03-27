(Суюндукова) Бадигуль 2 Жена
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бараманеева) Кавсария
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение ребёнка
07.01.1822
Сын: Барамалиев Асфендиар
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Маметов Баромалей
Смерть
Неизвестно