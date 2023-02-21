Илюшин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюшин Сергей

Мать: Татьяна Кирилловна

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