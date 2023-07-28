(---) Любовь Иванова
Место рождения
Дата рождения16.09.1877 ст.
Дата смерти03.10.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.09.1877
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Означенной деревни крестьянская девица Елена Егорова 56-25-263-73об-74
Рождение
16.09.1877 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иванъ Егоровъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-73об-74
Смерть
03.10.1879 ст.
Судайской волости деревни Льгова крестнъ. Ивана Егорова дочь Любовь. 1 год, 56-25-263-121об-122
Похороны
05.10.1879 ст.
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда.