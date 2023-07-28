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(---) Любовь Иванова

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

16.09.1877 ст.

Дата смерти

03.10.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.09.1877
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Означенной деревни крестьянская девица Елена Егорова 56-25-263-73об-74
Рождение
16.09.1877 ст.

Отец: Ананьев Иван Егорович

Мать: Ананьева Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иванъ Егоровъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-73об-74
Смерть
03.10.1879 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова крестнъ. Ивана Егорова дочь Любовь. 1 год, 56-25-263-121об-122
Похороны
05.10.1879 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда.