Авруцкий Сруль Лейб (Лейба) Волькович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Сруль Лейб (Лейба) Волькович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Авруцкий Волько Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Авруцкий Фроим Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Авруцкий Лейзер Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.03.1857

Дочь: (дев.Авруцкая) Сура Ита Лейбовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Авруцкий Янкель Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Авруцкий Волько Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1875

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