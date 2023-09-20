Авруцкий Сруль Лейб (Лейба) Волькович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Авруцкий Волько Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1857
Дочь: (дев.Авруцкая) Сура Ита Лейбовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1875